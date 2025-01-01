Nous joindre
Parc nature à Sainte-Marie-de-Beauce

Un tout nouveau sentier pédestre au Domaine Taschereau

durée 10h00
6 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les gestionnaires du Domaine Taschereau – Parc nature de Sainte-Marie-de-Beauce ont officiellement inauguré, jeudi, le  tout nouveau Sentier le Boréal.

Situé au nord du parc et d’une longueur de 500 mètres, le sentier traverse une forêt hybride composée de conifères et de feuillus. Il se rend jusqu’à la rivière Chassé, offrant aux marcheurs une expérience unique au cœur d’un environnement rappelant les grandes forêts boréales.

«Ce nouveau sentier vient enrichir l’offre de plein air et permet de mettre en valeur un secteur encore peu exploré du parc. C’est une invitation à ralentir, à respirer et à découvrir la richesse de nos écosystèmes», a souligné Jean Cliche, président de la corporation.

Plusieurs bénévoles ont contribué à la réalisation de ce projet, qui vient compléter le réseau de sentiers déjà offert aux visiteurs.

Rappelons que la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau est un organisme à but non lucratif, dont la mission est de développer et d'exploiter un espace public alliant nature et culture sur 53 hectares, au cœur de Sainte-Marie.

 

