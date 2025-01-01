Nous joindre
Chaudière-Appalaches

Consultation publique sur le plan d'aménagement forestier

durée 14h00
12 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Jusqu’au 24 octobre, le ministère des  Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO), déjà en vigueur et ciblant le  territoirepublic de la région de Chaudière-Appalaches.

Ce plan présente les secteurs d’intervention potentiels où sont planifiées des activités d’aménagement forestier telles que la récolte de bois, la préparation de terrain, le reboisement, le dégagement, les éclaircies ainsi que la construction et l’amélioration de chemins multiusages dans l’unité d’aménagement.

 Les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter le plan d’aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante: Québec.ca/consultations-foret-Chaudière-Appalaches. 

La date limite pour transmettre des commentaires est le 24 octobre. Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l’affectation  du territoire public ni les droits qui y sont consentis. 

 

