Jusqu'à nouvel ordre

Interdiction de feux à ciel ouvert en vigueur dans la région

durée 11h00
7 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le ministère de la Sécurité publique du Québec interdit tous les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter depuis le vendredi 4 octobre.

Cette décision, prise en collaboration avec la SOPFEU, touche notamment l’ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches, incluant les MRC de Beauce-Sartigan, Beauce-Centre, La Nouvelle-Beauce et Les Etchemins.

Cette interdiction vise à réduire les risques d’incendie de forêt, alors que 14 feux sont actuellement actifs au Québec. Depuis le début de la saison, 398 incendies ont été recensés, affectant plus de 1 090 hectares. Bien que ces chiffres soient inférieurs à la moyenne des dix dernières années, les autorités demeurent prudentes.

Dans les régions concernées, il est désormais interdit d’allumer ou d’entretenir un feu à ciel ouvert, y compris sur les terrains privés situés à proximité des zones forestières. Cette mesure s’applique jusqu’à nouvel ordre.

Les citoyens sont invités à faire preuve de vigilance et à consulter la carte interactive disponible sur le site du gouvernement du Québec pour vérifier les zones touchées. Des amendes sont prévues pour quiconque enfreint cette interdiction, conformément à l’article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie.

Pour connaître les consignes à suivre et l’évolution de la situation, il est recommandé de consulter les plateformes de la SOPFEU et du ministère.

