Le Québec éteint ses lumières pour rallumer les étoiles

La nuit disparaît peu à peu. Aujourd'hui, 95 % de la population canadienne n'a plus accès à un ciel véritablement étoilé1.

Pour une 2e année consécutive, la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic s'associe à la France pour célébrer le Jour de la Nuit, ce samedi 11 octobre. Cet événement est une invitation à poser des gestes simples : éteindre les lumières et redécouvrir la magie d'une nuit étoilée.

Chaque année, la pollution lumineuse progresse de 10 % en Amérique du Nord2. Elle efface les étoiles, perturbe le sommeil, gaspille de l'énergie et bouleverse la biodiversité. Les espèces nocturnes — lucioles, chauve-souris, hiboux, papillons, amphibiens — voient leur comportement naturel et leur population modifiés par l'excès de lumière.

Célébrations du Jour de la Nuit

Vous pouvez participer au Jour de la Nuit de deux façons:

— À la maison, éteignez votre éclairage extérieur le samedi 11 octobre et sortez découvrir la nuit.

— Participez à l'une des activités prévues partout au Québec. Voici ce qui est est prévue dans la région ce 11 octobre:

- Au parc national de Frontenac, vous en apprendrez davantage sur la pollution lumineuse, ses multiples impacts, ainsi que sur l'adoption de meilleures pratiques.

- À Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, venez faire la lumière sur la pollution lumineuse : les impacts dans nos écosystèmes, dans nos vies de tous les jours et les solutions.

- Au parc national du Mont-Mégantic – secteur Franceville, venez participer à la causerie « Lumière sur les étoiles » pour en découvrir plus sur la pollution lumineuse et plonger dans la profondeur du ciel étoilé. Accès gratuit à partir de 18 h.

Programmation complète : www.cieletoilemontmegantic.org/ jourdelanuit

———————

1 Falchi et al., The new world atlas of artificial night sky brightness. Science Advances, vol 2-6 (2016). DOI: 10.1126/sciadv.1600377

2 Christopher C. M. Kyba et al., Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022. Science 379, 265-268 (2023). DOI: 10.1126/science.abq7781