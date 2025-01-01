Célébrez le «Jour de la Nuit»
Le Québec éteint ses lumières pour rallumer les étoiles
Première réserve de ciel étoilé certifiée par «DarkSky International», la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic est un modèle dans le monde pour la conciliation entre les besoins en éclairage et la préservation de l'environnement nocturne. Pour en savoir plus: cieletoilemontmegantic.org
La nuit disparaît peu à peu. Aujourd'hui, 95 % de la population canadienne n'a plus accès à un ciel véritablement étoilé1.
Pour une 2e année consécutive, la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic s'associe à la France pour célébrer le Jour de la Nuit, ce samedi 11 octobre. Cet événement est une invitation à poser des gestes simples : éteindre les lumières et redécouvrir la magie d'une nuit étoilée.
Chaque année, la pollution lumineuse progresse de 10 % en Amérique du Nord2. Elle efface les étoiles, perturbe le sommeil, gaspille de l'énergie et bouleverse la biodiversité. Les espèces nocturnes — lucioles, chauve-souris, hiboux, papillons, amphibiens — voient leur comportement naturel et leur population modifiés par l'excès de lumière.
Célébrations du Jour de la Nuit
Vous pouvez participer au Jour de la Nuit de deux façons:
— À la maison, éteignez votre éclairage extérieur le samedi 11 octobre et sortez découvrir la nuit.
— Participez à l'une des activités prévues partout au Québec. Voici ce qui est est prévue dans la région ce 11 octobre:
- Au parc national de Frontenac, vous en apprendrez davantage sur la pollution lumineuse, ses multiples impacts, ainsi que sur l'adoption de meilleures pratiques.
- À Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, venez faire la lumière sur la pollution lumineuse : les impacts dans nos écosystèmes, dans nos vies de tous les jours et les solutions.
- Au parc national du Mont-Mégantic – secteur Franceville, venez participer à la causerie « Lumière sur les étoiles » pour en découvrir plus sur la pollution lumineuse et plonger dans la profondeur du ciel étoilé. Accès gratuit à partir de 18 h.
Programmation complète : www.cieletoilemontmegantic.org/
