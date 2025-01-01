Une amende de 36 300 $ pour la Ferme M. & P. Vachon inc

Le 19 août 2025, Ferme M. & P. Vachon inc. et son président, Ian Thivierge, de Saint-Frédéric, ont été déclarés coupables de deux infractions au Règlement sur les exploitations agricoles.

En effet, le 28 avril 2022, à Saint-Séverin, l'entreprise, exploitant un ouvrage de stockage, a omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et arrêter le débordement des matières résiduelles qui y étaient stockées.

De plus, le 30 avril 2022, toujours à Saint-Séverin, M. Thivierge a rejeté des déjections animales dans l'environnement et celles-ci ont atteint la rivière Lessard. Ces manquements ont contrevenu aux articles 4 et 14 du REA.

Ferme M. & P. Vachon inc. et son président, Ian Thivierge, ont donc été condamnés à verser une amende de 27 000 $ et ils doivent, en plus, rembourser les frais et les contributions applicables, soit un montant de 9 300 $.

