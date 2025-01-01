Nous joindre
Organisé par l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ)

Colloque régional sur les forêts durables

20 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quatre conférences et un atelier terrain seront au programme du colloque Cultiver les relations, récolter des forêts durables, qui aura lieu ce mercredi 22 octobre au Mont Adstock.

L'événement est organisé par l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ), une rencontre qui permettra un échange entre tous les acteurs impliqués dans la mise en valeur des forêts du sud du Québec.  

Au nombre des conférenciers et présentations, on retrouvera Jean-Pierre Faucher, directeur de l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (Les milieux humides, pas dans ma cour!), Amélie Denoncourt, coordonnatrice au programme d’aménagement durable des forêts à la MRC de Montmagny (Visualiser pour mieux décider: la 3D au service de l’acceptabilité sociale en foresterie), Raphaël Leblond, coordonnateur au développement de projets hydriques chez COBARIC (Gérer l’eau de pluie en milieu forestier), Samuel Royer-Tardif, directeur environnement forestier du Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (Adaptation aux changements globaux dans les érablières), et François Bourdoncle, formateur   accrédité en abattage manuel, de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce. 

Le colloque se terminera par un cocktail réseautage et une rencontre avec Patrick Pineault, président de l’Ordre des  ingénieurs forestiers du Québec, qui entame sa tournée provinciale lors de cette journée.  

Rappelons que l’Association forestière du sud du Québec a pour mission de sensibiliser la population aux valeurs de la forêt ainsi qu’à une  gestion saine et durable. Elle oeuvre sur un territoire couvrant les régions de l’Estrie, la Montérégie, le Centre-du-Québec et de la partie sud de Chaudière-Appalaches, soit les MRC de Beauce-Centre, Beauce-Sartigan, La Nouvelle-Beauce, Les Appalaches et Les Etchemins.

