Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Collectes du COBARIC

Quelque 650 kilos de déchets retirés des rivières de la région

durée 15h00
21 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les 12 activités de nettoyage effectuées cette année dans des rivières de la région, principalement la Chaudière, ont permis de récupérer 649 kilos de déchets, contribuant  directement à la réduction de la pollution de ces cours d’eau. 

C'est le COBARIC, organisme de bassin versant de la rivière Chaudière, qui a coordonné ces actions de ramassage, entre le 9 mai et 18 octobre. Au total, 139 bénévoles ont participé aux activités, avec la collaboration de 10 municipalités partenaires. 

La plupart des collectes se sont déroulées dans des lieux publics situés à plusieurs endroits  du bassin versant de la Chaudière, notamment au parc municipal de Saint-Joseph-de Beauce, au parc des Générations de Saint-Agapit, au Centre des loisirs Atkinson de Scott, au  parc du Faubourg de Saint-Lambert-de-Lauzon, au parc des Rapides-du-Diable à  Beauceville et au lac aux Araignées à Frontenac. La dernière de la saison, réalisée le 18  octobre dernier, s’est quant à elle tenue à Lévis, non loin du Parc des Chutes-de-la-Chaudière. Deux collectes ont eu lieu sur des parcs en tenure privée, soit au Domaine Taschereau - Parc Nature de Sainte-Marie, et au Camping 2 rivières, à Saint-Gédéon-de-Beauce. 

Le poids des déchets ramassés a été ajouté au total de déchets de la Mission 1000 tonnes, un autre organisme du Québec qui a pour objectif de retirer 1000 tonnes  de déchets des cours d’eau de la planète. 

Un engagement renforcé pour l’eau 

Cette année se distingue par un nombre exceptionnel d’activités organisées, alors que le  COBARIC se mobilise seulement une fois annuellement. La tenue d’une série complète de collectes a été rendue possible grâce à un financement du gouvernement du Québec.

Ces actions contribuent également à plusieurs objectifs fixés par le COBARIC dans le plan  directeur de l’eau (PDE). Plus précisément, aux orientations qui visent à accroitre la protection,  la restauration et la mise en valeur des milieux humides et riverains du bassin versant de la  rivière Chaudière. Les collectes de déchets contribuent donc réellement pour la préservation de la biodiversité, la réduction des sources de pollution et la sensibilisation de la population à  l’importance de protéger les écosystèmes aquatiques.

«Chaque collecte est une occasion de poser un geste concret pour la santé de nos rivières, mais aussi de rappeler à la population l’importance de préserver ces milieux essentiels à la vie», a souligné Marie-Ève Théroux, responsable du projet.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Colloque régional sur les forêts durables

Publié hier à 11h00

Colloque régional sur les forêts durables

Quatre conférences et un atelier terrain seront au programme du colloque Cultiver les relations, récolter des forêts durables, qui aura lieu ce mercredi 22 octobre au Mont Adstock. L'événement est organisé par l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ), une rencontre qui permettra un échange entre tous les acteurs impliqués dans la mise en ...

LIRE LA SUITE
Une amende de 36 300 $ pour la Ferme M. & P. Vachon inc

Publié le 16 octobre 2025

Une amende de 36 300 $ pour la Ferme M. & P. Vachon inc

Le 19 août 2025, Ferme M. & P. Vachon inc. et son président, Ian Thivierge, de Saint-Frédéric, ont été déclarés coupables de deux infractions au Règlement sur les exploitations agricoles. En effet, le 28 avril 2022, à Saint-Séverin, l'entreprise, exploitant un ouvrage de stockage, a omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et ...

LIRE LA SUITE
Consultation publique sur le plan d'aménagement forestier

Publié le 12 octobre 2025

Consultation publique sur le plan d'aménagement forestier

Jusqu’au 24 octobre, le ministère des  Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO), déjà en vigueur et ciblant le  territoirepublic de la région de Chaudière-Appalaches. Ce plan ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge