Quelque 650 kilos de déchets retirés des rivières de la région

Les 12 activités de nettoyage effectuées cette année dans des rivières de la région, principalement la Chaudière, ont permis de récupérer 649 kilos de déchets, contribuant directement à la réduction de la pollution de ces cours d’eau.

C'est le COBARIC, organisme de bassin versant de la rivière Chaudière, qui a coordonné ces actions de ramassage, entre le 9 mai et 18 octobre. Au total, 139 bénévoles ont participé aux activités, avec la collaboration de 10 municipalités partenaires.

La plupart des collectes se sont déroulées dans des lieux publics situés à plusieurs endroits du bassin versant de la Chaudière, notamment au parc municipal de Saint-Joseph-de Beauce, au parc des Générations de Saint-Agapit, au Centre des loisirs Atkinson de Scott, au parc du Faubourg de Saint-Lambert-de-Lauzon, au parc des Rapides-du-Diable à Beauceville et au lac aux Araignées à Frontenac. La dernière de la saison, réalisée le 18 octobre dernier, s’est quant à elle tenue à Lévis, non loin du Parc des Chutes-de-la-Chaudière. Deux collectes ont eu lieu sur des parcs en tenure privée, soit au Domaine Taschereau - Parc Nature de Sainte-Marie, et au Camping 2 rivières, à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Le poids des déchets ramassés a été ajouté au total de déchets de la Mission 1000 tonnes, un autre organisme du Québec qui a pour objectif de retirer 1000 tonnes de déchets des cours d’eau de la planète.

Un engagement renforcé pour l’eau

Cette année se distingue par un nombre exceptionnel d’activités organisées, alors que le COBARIC se mobilise seulement une fois annuellement. La tenue d’une série complète de collectes a été rendue possible grâce à un financement du gouvernement du Québec.

Ces actions contribuent également à plusieurs objectifs fixés par le COBARIC dans le plan directeur de l’eau (PDE). Plus précisément, aux orientations qui visent à accroitre la protection, la restauration et la mise en valeur des milieux humides et riverains du bassin versant de la rivière Chaudière. Les collectes de déchets contribuent donc réellement pour la préservation de la biodiversité, la réduction des sources de pollution et la sensibilisation de la population à l’importance de protéger les écosystèmes aquatiques.

«Chaque collecte est une occasion de poser un geste concret pour la santé de nos rivières, mais aussi de rappeler à la population l’importance de préserver ces milieux essentiels à la vie», a souligné Marie-Ève Théroux, responsable du projet.