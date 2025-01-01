Un colloque réussi pour l’Association forestière du sud du Québec

Près de 70 participants, propriétaires, gestionnaires, professionnels et passionnés de foresterie, ont assisté au colloque annuel de l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) qui s'est tenu 22 octobre au Mont Adstock, sous le thème Cultiver les relations, récolter des forêts durables!.

La journée a été marquée par quatre conférences et un atelier terrain, qui ont permis d’aborder des sujets d’actualité et des défis concrets du milieu forestier.

Ainsi, Jean-Pierre Faucher, directeur de l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, a démystifié la réglementation sur les milieux humides dans sa conférence, en offrant aux participants des outils concrets pour identifier et gérer ces milieux sensibles tout en respectant la législation en vigueur.

Pour sa part, Raphaël Leblond, coordonnateur au développement de projets hydriques au COBARIC, a présenté des stratégies concrètes de gestion de l’eau de pluie, illustrées par des exemples de fossés végétalisés, de seuils et de bassins de rétention. Les participants ont découvert comment des aménagements simples peuvent réduire l’érosion et améliorer la qualité de l’eau.

De son côté, Amélie Denoncourt, coordonnatrice au Programme d’aménagement durable des forêts de la MRC de Mont-magny, a démontré le potentiel de la visualisation 3D pour favoriser l’acceptabilité sociale en foresterie. Les participants ont pu tester l’outil Géosylva et constater comment la visualisation des paysages forestiers en 3D permet de mieux comprendre les effets des interventions et de faciliter le dialogue avec le public.

À son tour, Samuel Royer, biologiste du Centre d’enseignement et de recherche en foresterie a exploré les adaptations nécessaires dans les érablières face aux changements climatiques, soulevant une réflexion sur la diversification des essences et la résilience à long terme des forêts.

Enfin, François Bourdoncle, formateur accrédité en abatiage manuel du CNESST, a livré un atelier sur la sécurité en forêt. Les participants ont eu l’occasion d’échanger sur l’abatiage sécuritaire, de comparer différents équipements de protection et de mieux comprendre les risques réels liés aux travaux forestiers. Cetie activité a marqué plusieurs d’entre eux, soulignant l’importance d’une préparation adéquate et d’une vigilance constante.

Lors d'un un cocktail réseautage en clôture d’évènement, le président de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Patrick Pinault, a profité de l’occasion pour rappeler l’importance de la collaboration entre les acteurs du milieu forestier. «Il faut se parler, s’écouter et travailler ensemble pour trouver des solutions durables», a-t-il déclaré.

Signalons que le colloque a été a animé toute la journée par le directeur général de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, Éric Cliche.

Rappelons que l’Association forestière du sud du Québec a pour mission de sensibiliser la population aux valeurs de la forêt ainsi qu’à une gestion saine et durable. Elle oeuvre sur un territoire couvrant les régions de l’Estrie, la Montérégie, le Centre-du-Québec et de la partie sud de Chaudière-Appalaches, soit les MRC de Beauce-Centre, Beauce-Sartigan, La Nouvelle-Beauce, Les Appalaches et Les Etchemins.