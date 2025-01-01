Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Vents violents

Près de 6 000 adresses privées de courant en Beauce-Etchemins

durée 10h00
20 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Près de 6 000 adresses étaient privées de courant en Beauce-Etchemin ce matin.

Selon un relevé pris à 9 h 30 sur le site Info-pannes d'Hydro-Québec, 3 111 abonnés de Beauce-Sartigan, 2 153 des Etchemins, 243 en Nouvelle-Beauce, et 205 dans Beauce-Centre étaient toujours sans électricité. Ceux-ci faisaient partie des 12 584 clients en panne dans Chaudière-Appalaches.

Les pannes ont été provoquées par les vents très forts qui ont balayés plusieurs régions du Québec depuis hier soir et cette nuit.  Des alertes de vent d'Environnement Canada étaient toujours en vigueur à la levée du jour en Beauce et en Estrie.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jusqu’à 15 cm de neige attendus en Beauce d’ici demain

Publié le 10 décembre 2025

Jusqu’à 15 cm de neige attendus en Beauce d’ici demain

Environnement Canada a émis, ce mercredi 10 décembre, un avis de conditions routières hivernales pour la région de la Beauce, alors qu’une accumulation de neige de 10 à 15 centimètres est attendue entre aujourd’hui et jeudi. Les conditions routières pourraient devenir difficiles par endroits en raison de la neige au sol et d’une visibilité ...

LIRE LA SUITE
Un nouveau lieu de retour Consignaction+ a ouvert à Saint-Georges

Publié le 3 décembre 2025

Un nouveau lieu de retour Consignaction+ a ouvert à Saint-Georges

Un nouveau lieu de retour Consignaction+ est désormais ouvert au 499, 107e Rue à Saint-Georges, en face du commerce Canadian Tire. C'est dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne que ce lieu a été annoncé par l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction. Ce lieu ...

LIRE LA SUITE
Restauration des cours d’eau: un premier colloque international réussi

Publié le 25 novembre 2025

Restauration des cours d’eau: un premier colloque international réussi

Le tout nouveau colloque international REx-Fluvius, dédié à la restauration écologique des cours d’eau, a conclu sa première édition avec succès les 18 et 19 novembre, à La Cache à Maxime de Scott, en Beauce. L'événement, tenu par le COBARIC, a réuni près de 70 professionnels de tout le Québec et une forte  délégation internationale.  La ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge