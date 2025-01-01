Près de 6 000 adresses privées de courant en Beauce-Etchemins

Près de 6 000 adresses étaient privées de courant en Beauce-Etchemin ce matin.

Selon un relevé pris à 9 h 30 sur le site Info-pannes d'Hydro-Québec, 3 111 abonnés de Beauce-Sartigan, 2 153 des Etchemins, 243 en Nouvelle-Beauce, et 205 dans Beauce-Centre étaient toujours sans électricité. Ceux-ci faisaient partie des 12 584 clients en panne dans Chaudière-Appalaches.

Les pannes ont été provoquées par les vents très forts qui ont balayés plusieurs régions du Québec depuis hier soir et cette nuit. Des alertes de vent d'Environnement Canada étaient toujours en vigueur à la levée du jour en Beauce et en Estrie.