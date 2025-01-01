Un nouveau lieu de retour Consignaction ouvert à Sainte-Marie

Un nouveau lieu de retour Consignaction vient tout juste d'ouvrir ses portes aux Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie, dans le local 315.

C'est dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, que l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction a annoncé ce nouvel espace.

Doté de nouveaux équipements performants à la ﬁne pointe de la technologie, il permet de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et eﬃcace.

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction oﬀre deux services: le Retour à l’unité avec des récupératrices automatisées ou le Retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

Les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le Retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement, étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants. L’équipe des conseillers aux retours de Consignaction est présente pour assister les citoyens dans la récupération de leurs contenants les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.

Un réseau de lieux de retour hybride

Les citoyens peuvent apporter leurs contenants de boisson consignés dans quelques milliers de lieux de retour à travers le Québec.

En Beauce, il est également possible de se rendre au 161, rue Jogue à Saint-Lambert-de-Lauzon ainsi qu'au 16 883, boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Depuis 2024, le réseau évolue d’un modèle de retour chez les détaillants à un modèle hybride incluant des bannières Consignaction et Consignaction+, réservées exclusivement au retour des contenants de boisson consignés, ainsi que des points de retour Zone Consignaction chez les détaillants. Ce changement engendré par la modernisation du système de consigne permet de traiter de plus grands volumes de contenants de façon rapide et efficace en vue d’atteindre la cible d’un taux de récupération de 90 % d’ici 2032.

Phase 2 - Élargissement de la consigne aux contenants de boisson en plastique

Depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2L, font partie intégrante du système de consigne. Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.

Rappelons que le gouvernement a reporté l’élargissement de la consigne visant deux catégories de contenants de boisson, soit les contenants de verre qui ne sont pas déjà consignés, comme les bouteilles de vin et de spiritueux ainsi que les contenants de carton multicouche, tels les cartons de lait et de jus. Ces contenants seront consignés lors d’une troisième phase.