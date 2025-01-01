Un colloque international sur l’eau se tiendra en Beauce

REx-Fluvius, tel est le nom d'un nouveau colloque international, dédié à la restauration des cours d’eau, qui se tiendra les 18 et 19 novembre à La Cache à Maxime de Scott.

Cette initiative du COBARIC (organisme de bassin versant de la rivière Chaudière) réunira des experts du Québec, de la France et de la Belgique autour de conférences, d’ateliers interactifs et d’échanges sur des projets concrets. L’événement vise à mieux comprendre et élaborer des solutions face aux défis techniques, sociaux et réglementaires liés à la restauration des milieux hydriques en territoire québécois.

Il faut dire qu'à l'heure actuelle, la dégradation des rivières, qui se manifeste par l'érosion des berges et la perte d'habitats, menace directement la qualité de l'eau, la biodiversité et la protection des communautés contre certains aléas comme les inondations.

Un événement pour les gens de terrain et les décideurs

Professionnels du milieu, chercheurs, gestionnaires issus d’entreprises, de bureaux d’études, de municipalités, de ministères et d’organismes de bassins versants sont conviés à ce rendez-vous unique en son genre, qui mettra en valeur des projets réalisés outre atlantique par des spécialistes franco-belges.

Cet événement prend tout son sens dans le contexte du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Chaudière, dont le COBARIC est coordonnateur pour l’ensemble des acteurs du territoire, rappelle la directrice générale de l'organisme, Véronique Brochu.

Parmi les enjeux prioritaires identifiés, la dégradation hydromorphologique des cours d’eau, un phénomène qui rime avec altération du tracé naturel des rivières, érosion des berges, perte de connectivité et disparition de l’habitat aquatique.

«Lors de nos rencontres, les acteurs reconnaissent que c’est un problème, mais soit nous manquons de cas de figures concrets et inspirants, soit nos projets rencontrent des freins importants, affirme Mme Brochu. Le colloque se positionne ainsi comme une partie de la solution, en créant un forum d’échanges permettant aux parties prenantes d’assister à des retours d’expérience concrets et inspirants.»

La programmation finale est disponible et la billetterie est ouverte, en admission générale ou en mode virtuel. Pour les détails et inscription, cliquez ici.