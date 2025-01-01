Nous joindre
Entre 5 et 10 mm

Pluie verglaçante attendue ce lundi: prudence sur les routes de la Beauce

durée 12h00
28 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour la journée de ce lundi 29 décembre dans la région de la Beauce. Les précipitations pourraient s’accompagner de grésil, rendant les déplacements particulièrement dangereux.

Selon les prévisions, entre 5 et 10 millimètres de pluie verglaçante sont attendus du matin jusqu’en soirée. Cette météo pourrait entraîner une accumulation de verglas au sol, rendant les routes et les trottoirs glissants.

Les autorités recommandent une grande prudence, autant pour les déplacements à pied qu’en voiture. Si possible, il est conseillé de limiter les déplacements non essentiels et de planifier davantage de temps pour vos trajets.

Environnement Canada rappelle qu’un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque la pluie tombe à des températures sous zéro, provoquant ainsi la formation rapide de surfaces glacées.

La population est invitée à surveiller l’évolution des prévisions au cours des prochaines heures. En cas de conditions météorologiques extrêmes, les citoyens peuvent signaler les événements en envoyant un courriel à meteoQC@ec.gc.ca.
 

