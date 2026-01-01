Planètes et éclipse lunaire: le ciel s’anime au-dessus de la Beauce

Les amateurs d’astronomie de la Beauce auront droit à deux phénomènes célestes visibles à l’œil nu au cours des prochains jours, soit un alignement de six planètes ce samedi 28 février en soirée et une éclipse totale de Lune dans la nuit du 2 au 3 mars. Deux occasions rares d’observer le ciel sans équipement spécialisé.

Ce samedi soir, six planètes seront simultanément au-dessus de l’horizon après le coucher du Soleil. Pour le Québec, l’observation pourra débuter entre 18 h et 18 h 15, soit environ 30 minutes après le coucher du Soleil prévu vers 17 h 30.

Les planètes ne formeront pas une ligne droite, mais un arc le long de l’écliptique. À l’ouest, près de l’horizon, on pourra tenter d’apercevoir Mercure, Vénus et Saturne. Plus haut vers le sud-est et l’est, Jupiter sera la plus facile à repérer.

Vénus et Jupiter devraient être visibles sans difficulté à l’œil nu. Saturne pourrait apparaître plus discrète dans la lumière du crépuscule, tandis que Mercure sera très basse à l’horizon et disparaîtra rapidement. Uranus et Neptune, quant à elles, nécessiteront des jumelles ou un télescope.

Même si six planètes seront théoriquement visibles, les conditions météorologiques et la pollution lumineuse pourraient influencer l’observation.

Une éclipse totale de Lune dans la nuit de dimanche à lundi

Dans la nuit du 2 au 3 mars, une éclipse totale de Lune sera observable au Québec. Le phénomène se produit lorsque la Lune traverse complètement l’ombre de la Terre, empêchant la lumière directe du Soleil de l’atteindre.

L’éclipse partielle débutera vers 4 h 50. La phase de totalité commencera à 6 h 04, mais le coucher de la Lune est prévu à 6 h 17, ce qui limitera l’observation complète du phénomène. Les phases ultérieures se poursuivront après le lever du Soleil et ne seront plus visibles depuis la région.

Pour rappel, lors d’une éclipse totale, la Lune prend une teinte rougeâtre. Cette coloration s’explique par la lumière du Soleil filtrée par l’atmosphère terrestre. Seules les longueurs d’onde rouges parviennent alors à atteindre la surface lunaire, un effet comparable aux couleurs observées lors d’un coucher de Soleil.

L’éclipse pourra être observée à l’œil nu ou avec une simple paire de jumelles, pourvu que le ciel soit dégagé.