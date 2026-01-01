Nous joindre
Solutions Rivières

Une démarche pour apprendre à vivre avec nos rivières

durée 12h00
26 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Sept MRC, dont celle de Beauce-Centre, se sont associées avec la Fondation Rivières pour déployer Solutions Rivières, une démarche sur trois ans qui consiste à élaborer avec les citoyens et les élus des solutions pérennes d’adaptation aux inondations et à l’érosion.

Ce projet repose sur l’idée qu’il faut apprendre à vivre avec nos rivières et leurs fluctuations naturelles pour mieux habiter le territoire.

L'approche s’appuie sur les espaces de liberté, un mode de gestion intégré issu de la discipline de l’hydrogéomorphologie. L’espace de liberté tient compte des zones d’inondabilité et de mobilité des rivières pour assurer leur bon fonctionnement.  Cela permet de réduire l’érosion, les glissements de terrain et les inondations catastrophiques tout en préservant la biodiversité.

Plusieurs partenaires vont contribuer au projet, dont la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ), l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ), des représentants du Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs  (MELCCFP) et des experts scientifiques.  

«Nos cours d’eau sont reconnus pour leur imprévisibilité et cette réalité s’accentue avec les changements climatiques. Pour relever ce défi, il est essentiel de bien connaître notre territoire afin de développer des solutions porteuses. Ce projet repose sur la concertation et la mobilisation des différents acteurs, car c’est ensemble que nous y arriverons», affirme Marcelle Paradis, directrice générale intérimaire de la MRC de Beauce-Centre.

Les citoyens qui subissent les conséquences des inondations et de l’érosion seront invités à participer à des ateliers pour conjuguer contraintes, espoirs et solutions concrètes afin de bâtir des stratégies adaptées aux réalités des MRC et municipalités participantes.

Pour entamer ce projet, une conférence animée par Pascale Biron, spécialiste en hydrogéomorphologie de l’Université Concordia, sera offerte en ligne le 8 avril prochain de midi à 13 h. Cette présentation portera sur le fonctionnement des rivières, l’espace de liberté et les inondations.

Pour participer via la plateforme Zoom, il faut s'inscrire à l'avance en cliquant directement ici.

