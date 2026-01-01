Où se départir de son sapin de Noël en Nouvelle-Beauce?

Par Salle des nouvelles

Lorsque vous aurez dégarni votre sapin naturel de ses décorations (glaçons, cordes, crochets, attaches, clous, etc.), vous pourrez vous en départir dans l'un des points de dépôt suivant, sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Signalons que votre sapin sera ensuite broyé et composté, pour enrichir le sol.

Frampton

Garage municipal - 99, rue Principale

Saints-Anges

Garage municipal - 234, route des Érables

Saint-Bernard

À côté de la réserve de sable dans le Parc industriel.

Saint-Elzéar

Garage municipal - 585, rue des Fondateurs

Saint-Isidore

À côté de l'aréna, rue de l'Exposition

Saint-Lambert-de-Lauzon

Hôtel de ville - 1200, rue du Pont

Sainte-Hénédine

En face du garage municipal au 86, rue Langevin

Sainte-Marguerite

Garage municipal - 261, rue de la Meunerie

Sainte-Marie

Rendez-vous au bout du boulevard Vachon Nord près de l'Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce (suivre les indications sur place).

Vallée-Jonction

Garage municipal - 115, rue du Pont

Vous avez un sapin artificiel, mais il est endommagé? Malheureusement, il ne peut être recyclé. Mettez-le aux déchets.