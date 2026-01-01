Il sera composté
Où se départir de son sapin de Noël en Nouvelle-Beauce?
Par Salle des nouvelles
Lorsque vous aurez dégarni votre sapin naturel de ses décorations (glaçons, cordes, crochets, attaches, clous, etc.), vous pourrez vous en départir dans l'un des points de dépôt suivant, sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Signalons que votre sapin sera ensuite broyé et composté, pour enrichir le sol.
Frampton
Garage municipal - 99, rue Principale
Saints-Anges
Garage municipal - 234, route des Érables
Saint-Bernard
À côté de la réserve de sable dans le Parc industriel.
Saint-Elzéar
Garage municipal - 585, rue des Fondateurs
Saint-Isidore
À côté de l'aréna, rue de l'Exposition
Saint-Lambert-de-Lauzon
Hôtel de ville - 1200, rue du Pont
Sainte-Hénédine
En face du garage municipal au 86, rue Langevin
Sainte-Marguerite
Garage municipal - 261, rue de la Meunerie
Sainte-Marie
Rendez-vous au bout du boulevard Vachon Nord près de l'Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce (suivre les indications sur place).
Vallée-Jonction
Garage municipal - 115, rue du Pont
Vous avez un sapin artificiel, mais il est endommagé? Malheureusement, il ne peut être recyclé. Mettez-le aux déchets.