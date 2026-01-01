Nous joindre
Selon MétéoMédia

Fred la marmotte prédit un printemps hâtif pour 2026

durée 17h00
2 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La tradition du jour de la marmotte a une fois de plus retenu l’attention ce lundi 2 février, alors que plusieurs rongeurs vedettes du Canada et des États-Unis ont livré leur verdict sur l’arrivée du printemps.

Et cette année, la majorité d’entre eux, dont Fred, la célèbre marmotte québécoise, penchent vers un printemps hâtif, rapporte MétéoMédia.

En direct de la Gaspésie, Fred n’a pas vu son ombre, ce qui signifie, selon la tradition, que le printemps devrait arriver plus tôt que prévu. Du côté de l’Ontario, Willie a livré le même verdict, tout comme Sam, la marmotte néo-écossaise, dont la cérémonie a été annulée en raison des conditions météorologiques difficiles. Son verdict a été statué par défaut: pas d’ombre, donc printemps hâtif.

Seule exception, Phil, la marmotte américaine de Punxsutawney, a vu son ombre et prédit six semaines supplémentaires d’hiver.

Selon MétéoMédia, Fred est la marmotte la plus fiable du pays, avec un taux de succès moyen de 67 % depuis 2010, contre 75 % pour les prévisions météorologiques professionnelles.

Cette tradition d’origine nord-américaine, qui remonte à 1887, continue d’amuser petits et grands, même si la science rappelle qu’il s’agit avant tout d’un divertissement folklorique.

