Spectacle céleste

Le ciel beauceron s’embrase sous les aurores boréales

21 janvier 2026
21 janvier 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Beauce, comme une grande partie de la province, a pu profiter, ce mardi 20 janvier, d'aurores boréales dans le ciel, en début de soirée. 

Plusieurs citoyens de la région ont partagé leurs clichés sur les réseaux sociaux pour garder en mémoire un phénomène toujours aussi magique

Pour rappel, les aurores boréales sont un phénomènes naturelles colorés dans le ciel nocturne. Elles sont causées par le choc entre les particules chargées du vent solaire (venant du Soleil) et les gaz de l'atmosphère terrestre, guidés par le champ magnétique de la Terre. 

Lors d'une tempête solaire intense, les couleurs des aurores peuvent varier allant du vert au rouge en passant par le bleu, le violet, le rose et le rouge, suivant le type de molécule touché et leur altitude. Les aurores vertes sont les plus courantes. 

Voici des photos prises par des habitants lors de la soirée de ce mardi soir à Saint-Évariste, Saint-Gédéon, Saint-Côme-Linière et Saint-Victor. 

