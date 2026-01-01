Nous joindre
Entre 10 et 20 mm

De la pluie verglaçante attendue en Beauce ce mercredi

durée 09h00
10 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Un important épisode de pluie verglaçante est attendu en Beauce, ce mercredi 11 mars, selon un avertissement émis ce mardi matin par Environnement Canada.

L’organisme fédéral prévoit une accumulation de 10 à 20 millimètres de pluie verglaçante, un phénomène qui pourrait perturber les déplacements et certains services dans la région.

Selon les prévisions, cet épisode pourrait s’étendre sur plusieurs heures. L’accumulation de glace sur les routes, les trottoirs et les surfaces extérieures pourrait rendre les déplacements difficiles et augmenter le risque de chutes et d’accidents.

Environnement Canada indique également que des retards dans les transports sont possibles et que des pannes de courant pourraient survenir. Le poids de la glace sur les arbres et les lignes électriques pourrait entraîner des bris de branches ou endommager certaines infrastructures.

Les conditions froides qui devraient suivre cet épisode pourraient aussi compliquer et ralentir le retour à la normale.

L’organisme recommande de limiter les déplacements non essentiels pendant la période de pluie verglaçante et invite la population à surveiller l’évolution des prévisions météorologiques au cours des prochaines heures.

