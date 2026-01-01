Rivière Chaudière: mouvement des glaces au centre-ville

Voir la galerie de photos

La couche de glace de la rivière Chaudière s'est fracassée aujourd'hui au centre-ville de Saint-Georges et les morceaux sont en mouvement.

Au pont David-Roy, le niveau d'eau atteignait 162.06 m, à un état normal, selon le Système de surveillance de la rivière Chaudière.

À Beauceville, le pont de la rivière LeBras-Saint-Victor est fermée depuis hier soir.

EnBeauce.com surveille la situation et vous informera au fil des heures.