Saint-Georges

Rivière Chaudière: mouvement des glaces au centre-ville

durée 11h00
9 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La couche de glace de la rivière Chaudière s'est fracassée aujourd'hui au centre-ville de Saint-Georges et les morceaux sont en mouvement.

Au pont David-Roy, le niveau d'eau atteignait 162.06 m, à un état normal, selon le Système de surveillance de la rivière Chaudière.

À Beauceville, le pont de la rivière LeBras-Saint-Victor est fermée depuis hier soir.

EnBeauce.com surveille la situation et vous informera au fil des heures.

Débâcle: Beauceville en état d'alerte

Publié à 13h15

Débâcle: Beauceville en état d'alerte

Un avis a été émis par le Ville Beauceville pour faire face à un éventuel débordement de la rivière Chaudière, à la hauteur de la municipalité. Le niveau de risque étant très important et imminent pour les prochains jours, la population et tous les propriétaires sont invités à mettre en application leur plan de mesures d'urgence, notamment auprès ...

Une étude appelle à revoir la perception négative des barrages de castors

Publié le 2 mars 2026

Une étude appelle à revoir la perception négative des barrages de castors

Une étude de l'Université Concordia remet en question la perception négative des barrages de castors, selon laquelle ils contribueraient à causer des dommages lors d'inondations. Pascale Biron, professeure au département de géographie, urbanisme et environnement à l’Université Concordia et coautrice de l'étude qui a été publiée en décembre ...

Planètes et éclipse lunaire: le ciel s’anime au-dessus de la Beauce

Publié le 28 février 2026

Planètes et éclipse lunaire: le ciel s’anime au-dessus de la Beauce

Les amateurs d’astronomie de la Beauce auront droit à deux phénomènes célestes visibles à l’œil nu au cours des prochains jours, soit un alignement de six planètes ce samedi 28 février en soirée et une éclipse totale de Lune dans la nuit du 2 au 3 mars. Deux occasions rares d’observer le ciel sans équipement spécialisé. Ce samedi soir, six ...

