Saint-Georges
Rivière Chaudière: mouvement des glaces au centre-ville
La couche de glace de la rivière Chaudière s'est fracassée aujourd'hui au centre-ville de Saint-Georges et les morceaux sont en mouvement.
Au pont David-Roy, le niveau d'eau atteignait 162.06 m, à un état normal, selon le Système de surveillance de la rivière Chaudière.
À Beauceville, le pont de la rivière LeBras-Saint-Victor est fermée depuis hier soir.
EnBeauce.com surveille la situation et vous informera au fil des heures.
