Rivière Chaudière

Débâcle: Beauceville en état d'alerte

durée 13h15
9 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un avis a été émis par le Ville Beauceville pour faire face à un éventuel débordement de la rivière Chaudière, à la hauteur de la municipalité.

Le niveau de risque étant très important et imminent pour les prochains jours, la population et tous les propriétaires sont invités à mettre en application leur plan de mesures d'urgence, notamment auprès des locataires et des employés.

Déjà, depuis hier soir, le pont de la rivière Le Bras-Saint-Victor (avenue Lambert) est fermé à la circulation.

Les glaces ont commencé à se libérer à partir du pied des Rapides-du-Diable jusqu'au secteur dit «du rocher.» 

Infos et suivi de la situation : ville.beauceville.qc.ca

À lire également

Fermeture de l'avenue Lambert entre Beauceville et Saint-Joseph-des-Érables

