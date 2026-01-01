Rivière Chaudière
Débâcle: Beauceville en état d'alerte
Un avis a été émis par le Ville Beauceville pour faire face à un éventuel débordement de la rivière Chaudière, à la hauteur de la municipalité.
Le niveau de risque étant très important et imminent pour les prochains jours, la population et tous les propriétaires sont invités à mettre en application leur plan de mesures d'urgence, notamment auprès des locataires et des employés.
Déjà, depuis hier soir, le pont de la rivière Le Bras-Saint-Victor (avenue Lambert) est fermé à la circulation.
Les glaces ont commencé à se libérer à partir du pied des Rapides-du-Diable jusqu'au secteur dit «du rocher.»
Infos et suivi de la situation : ville.beauceville.qc.ca
