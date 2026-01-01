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Confirmé par le COBARIC

Le myriophylle à épis progresse dans un marais de Scott

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30 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) confirme la progression du myriophylle à épis dans le Grand marais Denis-Sylvain, situé à Scott, à la suite d’une étude réalisée en 2025.

L’organisme cherche maintenant du financement pour mettre en place des interventions visant à limiter la propagation de cette plante envahissante, qui menace la biodiversité du site.

Les travaux de terrain ont permis de dresser un portrait précis du marais, notamment en identifiant plusieurs espèces animales et en cartographiant les herbiers aquatiques. La présence du myriophylle à épis a été confirmée à différents endroits, dont dans un affluent et à la sortie du marais.

Selon le COBARIC, cette plante représente un risque important pour l’équilibre écologique. Elle peut se multiplier rapidement et nuire à la faune et à la flore en réduisant la lumière et l’oxygène disponibles dans l’eau.

Le marais Denis-Sylvain, aménagé entre 2016 et 2017, est considéré comme un habitat important pour plusieurs espèces. Il joue notamment un rôle dans la reproduction des poissons et constitue un milieu de passage pour la faune.

À la lumière des résultats de l’étude, un plan d’intervention a été élaboré pour la période 2026 à 2028. Celui-ci prévoit l’utilisation de techniques comme le bâchage et l’arrachage afin de contrôler la propagation de la plante, en ciblant d’abord les zones les plus touchées.

Le projet a déjà bénéficié de certains appuis financiers pour la phase d’étude, mais sa mise en œuvre dépend désormais de nouveaux partenaires. Le COBARIC lance ainsi un appel aux organisations et aux entreprises souhaitant contribuer à la protection de ce milieu naturel.

 

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