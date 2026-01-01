Ligne de haute tension: la résistance s'organise dans les Appalaches

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La résistance s'organise devant le projet de mise en place d'un ligne de haute tension par Hydro-Québec, qui serait implantée dans un corridor qui traversera les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

«Ce ne sont pas des consultations qu'ils (Hydro-Québec) mènent sur le projet. On est plutôt devant un fait accompli et on nous laisse savoir qu'on aura pas le choix», a dit essentiellement Marie-Pier Lessard, porte-parole du Groupe citoyen de Protection des Appalaches, au cours d'une entrevue vidé accordée à EnBeauce.com.

Deux tracés sont proposés pour l'installation de pylônes de la ligne de 315 kV sur environ 250 km entre Saint-Adrien-d'Irlande et Saint-Honoré-de-Témiscouata. En Beauce, les tours électriques passeraient notamment sur les territoires de Saint-Séverin, Vallée-Jonction, Saint-Anges et Frampton.

Réunis en séance extraordinaire ce lundi 16 mars, les membres du Conseil de la MRC de Bellechasse ont adopté une résolution demandant que la ligne de transport d'électricité projetée Axe Appalaches-Bas-Saint-Laurent soit enfouie sur son territoire plutôt que construite en ligne aérienne selon les tracés actuellement envisagés.

Les élus font valoir les préoccupations exprimées par plusieurs citoyens, municipalités et acteurs du milieu relativement aux impacts potentiels du projet sur le paysage, l'agriculture, l'environnement et la qualité de vie des communautés concernées. La MRC estime que l'enfouissement de la ligne constitue une solution à privilégier afin de favoriser une meilleure acceptabilité sociale du projet. «Nous avons une résolution qui est forte et unanime. Nous allons continuer de mettre la pression sur Hydro-Québec», a déclaré Luc Dion, préfet de la MRC de Bellechasse.

Pour sa part, le Groupe citoyen de Protection des Appalaches refuse en bloc l’ensemble du projet, estimant que les Appalaches ont déjà plusieurs centres industriels et projets éoliens, et que l'initiative d'Hydro-Québec viendrait ajouter davantage d’infrastructures énergétiques industrielles «envahissantes qui grugent petit à petit la vitalité liée à la nature de notre territoire et la qualité de vie [...] Nous demandons donc que les instances politiques provinciales annoncent immédiatement le retrait de ce projet.»

Il reste encore cinq des neuf consultations publiques d'Hydro-Québec à venir d'ici le premier avril. En attendant, Mme Lessard invitent les personnes qui se sentent interpelées «pour oser remettre en question collectivement les orientations énergétiques et oser faire de nouveaux choix créatifs», à joindre le mouvement «d'une posture solide pour protéger notre territoire en entier et pour se montrer unis et solidaires.»

À ce propos, on peut consulter les pages Facebook Protection des Appalaches, Nature sans Pylônes, Contre la Ligne Haute Tension et aussi Tourne pas chez Nous.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Marie-Pier Lessard, du Groupe citoyen de Protection des Appalaches.