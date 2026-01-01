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Projet d'Hydro-Québec

Ligne de haute tension: la MRC de La Nouvelle-Beauce demande aussi son enfouissement

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20 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

À l'instar de sa consoeur de Bellechasse, la MRC de La Nouvelle-Beauce demande à Hydro-Québec d'enfouir sa ligne de transport d'électricité, projetée dans l'axe Appalaches-Bas-Saint-Laurent, plutôt que de construire en ligne aérienne, selon les tracés actuellement envisagés.

En séance régulière mardi, les élus de Beauce ont adopté une résolution en ce sens, et en tout point semblable à celle de leurs voisins, qui l'avaient fait la veille.

Rappelons que deux tracés sont proposés pour l'installation de pylônes de la ligne de 315 kV sur environ 250 km, entre Saint-Adrien-d'Irlande et Saint-Honoré-de-Témiscouata. 

Au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, le préfet Olivier Dumais a indiqué que les maires et mairesses des localités concernées par les propositions de tracé — Saint-Elzéar, Sainte-Marie, Saints-Anges, Sainte-Marguerite et Frampton — ont rapidement soulevé de vives inquiétudes quant aux impacts majeurs et durables, autant sur les terres agricoles, les érablières, les boisés que les paysages.

«On n’est pas contre le développement énergétique, mais on veut qu’il se fasse de la meilleure façon possible, en respectant les milieux de vie et les gens qui y habitent [...] Comme élus, on a la responsabilité de prendre des décisions pour notre territoire qui vont encore tenir la route dans 20, 30 ou 50 ans», a fait savoir le préfet et maire de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Il croit que l’enfouissement des lignes mérite d’être sérieusement envisagé, notamment parce que cette installation offrirait aussi une meilleure résistance aux conditions climatiques de plus en plus difficiles — vents, verglas, tempêtes — «ce qui est essentiel pour la sécurité de nos communautés», estime M. Dumais.

Signalons qu'outre la série de consultations publiques qu'elle mène présentement, la société d'état recueille aussi les avis et les commentaires par voie de sondage en ligne que l'on peut joindre directement en cliquant ici.

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