Plus de 200 arbres seront attribués cet automne

En ce Jour de la Terre, la Ville de Saint-Georges annonce le retour du concours Un arbre pour l’avenir.

Au total, plus de 200 arbres seront attribués parmi les résidents de la municipalité qui s’inscriront d’ici le lundi 25 mai prochain.

Pour cette édition, les plants remis auront un mètre de hauteur, afin de faciliter le transport et la plantation.

Les trois essences disponibles, et leur dimension moyenne une fois à maturité, sont le cèdre noir (Thuya occidentalis «Nigra»), largeur 3 m x hauteur 6 m; le lilas du Japon (Syringa reticulata «Ivory Silk»), largeur 5 m x hauteur 8 m; et l'érable de l’Amur (Acer ginnala «Flame»), largeur 4 m x hauteur 6 m. Lors de l'inscription, il importe de s’assurer de sélectionner un arbre qui convient aux réalités de votre terrain.

Pour participer, vous devez demeurer sur le territoire de Saint-Georges, et remplir le formulaire, sur le site Web de la Ville. Les gagnants recevront une confirmation au cours des semaines suivantes. Une seule inscription par propriété est permise.

Les gagnants devront récupérer leur arbre à la mi-septembre au garage municipal du secteur Ouest (3636, 16e avenue).

Façonner votre propriété

Rappelons que ce concours a pour but de permettre aux citoyens de Ville de Saint-Georges de façonner le paysage de leur rue et de leur quartier. Il s’agit du même coup d’un geste environnemental significatif qui permet de créer de nouveaux îlots de fraîcheur.

Le Comité de développement durable de la municipalité souligne qu’au cours des dix dernières éditions, plus de 1 700 arbres ont été remis. Bien au-delà du geste environnemental, la plantation d’un arbre donne une valeur ajoutée à votre propriété et, pour plusieurs, il s’agit d’un geste symbolique et concret qui vient marquer une période de temps dans la vie familiale.