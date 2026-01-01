Près de 90 acteurs du milieu réunis pour faire face aux enjeux climatiques en Beauce

Les MRC de Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre, en collaboration avec ADDERE service-conseil et la Corporation de développement communautaire de Beauce-Etchemins (CDCBE), ont tenu, le 26 mai, un colloque rassemblant près de 90 participant.es à Notre-Dame des-Pins.

Cet événement avait pour principal objectif de réunir les acteurs et actrices des deux MRC afin de faire le point sur les enjeux climatiques touchant le territoire, tout en amorçant une réflexion collective sur des actions concrètes visant à adapter les communautés et les services municipaux aux effets des changements climatiques.

L’activité a mobilisé une diversité d’intervenant.es, dont des élu.es et employé.es municipaux ainsi que plusieurs partenaires du milieu. À travers des ateliers de discussion, les participant.es ont pu échanger sur les réalités locales, partager leurs expériences et identifier des pistes de solutions adaptées au contexte de la région.

Les préfets des deux MRC ont exprimé leur satisfaction quant à la mobilisation des personnes présentes. Ils ont également salué la qualité des idées qui ont émergé des ateliers, lesquelles constituent une base pour orienter les prochaines actions en matière d’adaptation aux changements climatiques.

Ce colloque marque une étape importante dans la démarche de réalisation des plans climat des deux MRC et témoigne de la volonté des acteurs et actrices du territoire à bâtir des milieux de vie plus résilientsface aux changements climatiques. Les deux MRC tiennent à remercier les participant.es. Merci également à ADDERE service-conseil et la CDCBE pour la co-organisation de cette rencontre.

Rappelons que cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme « Accélérer la transition climatique locale » (ATCL) du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) visant à mieux comprendre les risques et à bâtir une résilience collective face aux changements climatiques.