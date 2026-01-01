Une usine de biochar pourrait voir le jour en Chaudière-Appalaches

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Une usine de production de biochar pourrait voir le jour en Chaudière-Appalaches, d'ici 2028.

« Ce projet va dynamiser l’économie de nos régions, permettre de nouveaux débouchés pour l’industrie forestière, et offrir à nos agriculteurs de meilleurs rendements tout en utilisant moins d’engrais chimiques », a indiqué Paul Busque, responsable de projet pour l’Alliance Biochar , en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Le biochar est un matériau produit par pyrolyse de biomasse forestière résiduelle, permettant la séquestration stable du carbone sur le long terme. En chauffant à très haute température les résidus forestiers, on obtient une matière hautement poreuse qui a une capacité élevée de rétention de l’eau et des nutriments et qui peut être utilisée notamment pour la fertilisation des sols, la capture de carbone et pour optimiser la gestion des fumiers et des litières.

L’Alliance biochar s’aligne sur les politiques de transition énergétique et sur le plan d’agriculture durable, de façon à favoriser le développement d’écosystèmes régionaux. « L’objectif est de revaloriser le bois sans preneurs qui était destinés au marché des pâtes et papiers », a expliqué M. Busque.

La réalisation de cette usine, dont le porte-parole n'a pas voulu dévoiler, pour le moment, le lieu exact d'implantation sur le territoire, est estimée à environ 25 millions de dollars.

Une demande de financement a déjà été déposée au gouvernement fédéral via le programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF). Québec sera aussi sollicité par le biais du Programme Innovation Bois (PIB).

L’Alliance Biochar regroupe actuellement trois grandes régions forestières du Québec soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et Chaudière-Appalaches. Les régions se sont réunies pour favoriser leur développement économique, en implantant de nouvelles technologies innovantes qui favoriseront une toute nouvelle économie. Le projet se fait aussi avec la collaboration d'Agrinova, le centre collégial de transfert de technologie en agriculture associé au Collège d’Alma.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Paul Busque, responsable de projet pour l’Alliance Biochar.