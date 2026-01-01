Le COBARIC clôture un été riche en activités pour la protection de l'eau

Le Comité de bassin versant de la rivière Chaudière (COBARIC) a déployé cet été une série d'activités de sensibilisation et d'éducation destinées aux citoyens de tous âges, enfants, familles et adultes, qu'ils résident en milieu urbain ou à proximité d'un cours d'eau.

Ces initiatives visaient à faire connaître l'importance de l'eau dans nos vies et à promouvoir les gestes simples qui contribuent à sa protection.

Un bioblitz pour explorer la biodiversité des milieux humides

Le 23 mai dernier, une vingtaine de participants se sont réunis à Charny pour prendre part à un bioblitz en milieu humide, organisé en collaboration avec la Ville de Lévis, Canards Illimités Canada et Microsoft Canada. Répartis en petits groupes accompagnés d'experts, les participants ont parcouru le site à la recherche d'espèces végétales et animales (oiseaux, insectes, amphibiens, plantes) qu'ils ont documentées à l'aide d'applications de science participative. En plus de sensibiliser la population à la richesse de la biodiversité locale, l'activité a permis de recueillir des données précieuses pour les futures actions de mise en valeur du territoire.

Une Fête de la pêche haute en couleur

Le 6 juin, le COBARIC était présent à la Fête de la pêche sur trois sites : aux abords de la rivière Noire à Saint-Agapit, près de la rivière des Fermes à Saint-Joseph-de-Beauce et sur les rives de la rivière Beaurivage au parc Raymond-Blais à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Au total, 276 personnes ont visité les kiosques du COBARIC, où les jeunes de moins de 18 ans ont pu découvrir les poissons d'eau douce, leur habitat, ainsi que les règles de sécurité et les bonnes pratiques de pêche.

Des corvées de nettoyage mobilisatrices

Deux corvées de nettoyage ont eu lieu sur le territoire du COBARIC : l'une au parc municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, où 47 livres de déchets ont été récoltées, et l'autre en collaboration avec le groupe Scout Chaudière-Ouest, rassemblant une vingtaine de jeunes au terrain de la maison des jeunes de Saint-Rédempteur et le long de la rivière Chaudière, où 214 livres de déchets ont été ramassées. Ces corvées ont permis de mobiliser les jeunes autour de la protection des cours d'eau, tout en posant des gestes concrets sur le terrain.

Rencontres citoyennes au parc des Chutes-de-la-Chaudière

Le COBARIC a également profité d'un avant-midi, le 8 juillet, au parc des Chutes-de-la- Chaudière, à Charny, pour aller à la rencontre des citoyens. Une vingtaine de personnes ont ainsi pu échanger avec l'équipe et en apprendre davantage sur la mission de l'organisme.

Parlons eau à l'Expo agricole de Saint-Isidore

Du 14 au 19 juillet, le COBARIC a tenu un kiosque à l'Expo agricole de Saint-Isidore, partagé avec le Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin (CBE). Les visiteurs ont été invités à participer à un jeu-questionnaire sur la qualité de l'eau de la rivière Chaudière, à en apprendre davantage sur les espèces exotiques envahissantes, notamment la berce du Caucase et le nerprun bourdaine. Environ 300 personnes ont ainsi été sensibilisées durant l’événement. Le COBARIC tient à remercier Destination Beauce, qui a généreusement offert un ensemble cadeau de produits locaux pour l'occasion.

Inauguration de la route bleue à Saint-Joseph-de-Beauce

Point culminant de cet été riche en activités, le COBARIC a souligné l'inauguration de la Route bleue de la rivière Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce, une initiative de Canot Kayak Québec.

Ce projet vient bonifier l'offre récréotouristique de la région en proposant deux parcours nautiques accessibles, permettant de découvrir la rivière Chaudière sous un nouvel angle. Pour accompagner les adeptes de canot, de kayak et d'autres embarcations, le COBARIC a collaboré avec Destination Beauce et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à la réalisation d'une carte pratique regroupant les informations essentielles du secteur. Cet été, petits et grands sont invités à partir à la découverte de la rivière Chaudière et à profiter pleinement de ses paysages exceptionnels.

De plus, lors de cette inauguration, le président du conseil d'administration du COBARIC a fait une allocution, afin de souligner l'importance de ce projet pour la communauté.

La carte est accessible sur le site internet de Destination Beauce.