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Des dommages limités

Coup d'eau intense sur Beauceville hier soir

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27 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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Des pluies torrentielles subites ont provoqué des débordements sur le réseau routier de la Ville de Beauceville en début de soirée, hier.

C'est le secteur Nord qui a été le plus affecté par ce coup d'eau.

Sur la rive Est, l'eau a inondé une partie de la Route de La Plée, ainsi que le Chemin du Golf. Des accumulations se sont aussi produites devant des entreprises sis sur la route 173, comme Arboriculture de Beauce et Beauce Auto Ford Lincoln.

Dans l'Ouest, des débordements brefs mais intenses du réseau pluvial ont été signalés dans la Côte de l'hôpital (Route 108), devant l'édifice de Sogetel.

Mais c'est la Route Doyon, qui descend entre le rang Saint-Joseph et l'avenue Lambert, qui est devenue un torrent.

Comme la première moitié du haut du chemin est faite de gravier, des crevasses se sont rapidement creusées pour former des rus temporaires, qui ont charroyé le matériau vers le bas de la pente abrupte, où se trouve l'entreprise de bois René-Bernard.

Joint ce matin par EnBeauce.com, le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, a indiqué que les dégâts étaient relativement mineurs sur les structures routières.

Si les services municipaux se sont mobilisés pour superviser la situation, aucune évacuation n'a été nécessaire et les fermetures de secteur ont été limitées. Le tout s'est fait aussi en collaboration avec le ministère des Transports.

Le maire a par ailleurs dit que, dans le post-mortem qui sera établi de cet événement, son administration allait devoir identifier les zones à risque qui pourraient être améliorées, lorsque viendra le temps d'effectuer des travaux de réfection.

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