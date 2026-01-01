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Gestion de l'eau

Mathieu Provost nommé au conseil d'administration du ROBVQ

durée 12h00
22 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Le directeur général du Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin (CBE), Mathieu Provost, vient d'être nommé membre au sein du conseil d’administration du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).

Oeuvrant en gestion de l’eau et des milieux naturels depuis 2017, il est spécialisé en restauration des écosystèmes fluviaux — notamment par l’ajout stratégique de bois en rivière —, domaine dans lequel il s'est distingué par une approche où la concertation devient un levier incontournable de succès pour les interventions sur le territoire.

M. Provost possède un parcours diversifié qui combine l'expérience de terrain et la gestion administrative. Avant de prendre la direction de l'organisation etcheminoise, il a notamment agi comme technicien, puis chargé de projets pour l'initiative « Byebye berce du Caucase en Chaudière-Appalaches ». 

Le principal intéressé voit dans ce mandat une opportunité de partage. « Rejoindre le conseil d’administration du ROBVQ permet de resserrer les liens entre le terrain et les instances provinciales. C'est une belle occasion de contribuer au réseau en partageant notre expertise en restauration et en concertation locale ». a-t-il mentionné.

Notons que le regroupement compte 40 organismes de bassins versants (OBV) présents sur l’ensemble du territoire québécois, pour protéger et valoriser le réseau hydrographique de la province.

 

 

 

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