La police de Lévis cherche des témoins en lien avec une série d’incendies

Le Service de police de Lévis demande l’aide de la population afin de recueillir des informations de témoins en lien avec une série d’incendies d’origine criminelle dans le secteur de Charny.

Trois incendies d’origine criminelles ont eu lieu dans la nuit du 27 au 28 décembre entre 23 h et 00 h 30 dans le secteur des rues de l’Eau-Vive et du Tourbillon. Deux bacs roulants ont été incendiés créant également des dommages sur les propriétés et un feu de circulaires (public-sac) a aussi été allumé dans la cage d’escalier d’un bloc appartement.

Pour transmettre de l’information, il faut le faire à ce numéro 418.835.5436