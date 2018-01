Avertissement de smog en vigueur pour la Beauce et les Etchemins

Environnement Canada a émis une alerte de smog ce matin, lundi le 15 janvier, à 11 h 26, pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin. L'agence gouvernementale explique dans son avis que « les concentrations de polluants dans l'air seront élevées ce matin ».

Selon Environnement Canada, les conditions atmosphériques actuelles sont susceptibles d'entraîner une détérioration de la qualité de l'air.

« Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur jusqu'à la levée de l'avertissement de smog », est-il possible de lire dans l'avertissement publié plus tôt aujourd'hui.

L'agence gouvernementale explique également, sur son site Internet, qu'il est possible pour les citoyens des secteurs mentionnés ci-haut de poser des gestes simples afin d'améliorer la qualité de l'air.

Il y est notamment recommandé de « limiter l'utilisation des foyers et des poêles à bois, de privilégier le transport collectif, de réduire sa vitesse en voiture ainsi que d'éviter de laisser tourner le moteur de son véhicule au ralenti ».

Environnement Canada tient aussi à rappeler qu'au Québec, le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui contribue au smog l'hiver.

Il s'agit de l'activité qui génère le plus grand nombre de ces particules, devant l'activité industrielle et le transport.

Conditions météorologiques régionales



En Beauce et dans les Etchemins, Environnement Canada annonce aujourd'hui une alternance de soleil et de nuages avec des vents soufflant jusqu'à 15 km/h et une température de maximum moins 14 degrés avec un refroidissement éolien de moins 32 degrés ce matin.



Ce soir et cette nuit, l'agence gouvernementale prévoit un ennuagement, avec un minimum de moins 19 degrés.

Environnement Canada prévoit pour demain, mardi le 16 janvier 2018, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averses de neige et un maximum de moins 11 degrés.