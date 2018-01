Hier (16 janvier) au palais de justice de Saint-Joseph, Mikael Chabot (32 ans), de Lévis, a plaidé coupable pour vol.

Le 10 septembre 2016, il a volé pour moins de 5000 $ à Sainte-Claire un compresseur et une caméra vidéo.

Il devra faire un don de 250 $ au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels et doit le faire d’ici un an en plus d’avoir une probation de deux ans.