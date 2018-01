Le chat sauvage aperçu en Beauce est un lynx du Canada

La présence d'un chat sauvage en bordure de la 1re Avenue Sartigan à Saint-Georges, lundi le 22 janvier dernier, a suscité plusieurs interrogations de la part des Beaucerons quant à la présence de cette bête dans la région, mais également quant à la nature de son rapport avec l'être humain. Le biologiste Jean-François Dumont, responsable de la gestion de la grande faune dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, a répondu à quelques-unes des questions d'EnBeauce.com hier après-midi, mardi, à propos de cette espèce.

Jean-François Dumont a d'abord expliqué à notre journaliste Amélie Carrier que le lynx qui avait été aperçu sur le bord de la chaussée entre Saint-Georges et Saint-Martin en début de semaine était un lynx du Canada. « Ces félins sont des bêtes assez élusives. Ce ne sont pas des animaux qui aiment être vus, ni se montrer », a-t-il d'abord précisé.

« La superficie portante des pattes avant, les doigts déployés, tels que vus sur la photo ci-haut, ainsi que le disque de poil entourant les coussinets plantaires sont des caractéristiques particulières à cet animal », a renchéri M. Dumont à ce sujet.

Le volume des pattes de cet animal lui permet de chasser sur la neige des espèces telles que le lièvre, et la grande superficie de celles-ci font en sorte que la bête puisse se déplacer aisément, sans s'enfoncer.

Le lynx du Canada est aussi un charognard qui se nourrit notamment de carcasses de cerfs de Virginie, un cervidé que l'on retrouve en grand nombre dans les secteurs de Saint-Georges et Saint-Martin, selon Jean-François Dumont.

« Le lynx du Canada se trouve principalement près de la population en raison d'une source de nourriture à sa portée », ajoute-t-il.

Selon les dires du principal intéressé, c'est un animal que les gens ont rarement l'occasion de voir dans la région, et que les citoyens sont « chanceux » d'apercevoir. Les risques d'attaques de cet animal sauvage sur des humains sont faibles, voire inexistants.

« Depuis que j'exerce la profession de biologiste, je n'ai jamais entendu de cas qui avaient été rapportés concernant un lynx qui a fait du mal à un être humain », a expliqué Dumont.

Lynx roux ?

Habituellement, ce sont plutôt des lynx roux qui font des incursions au coeur de la Beauce, surtout près de Saint-Martin et de Saint-Gédéon. « Le lynx roux est une espèce associée au sud du Québec. Cette race de lynx est surtout confinée en Beauce, en Estrie et en Montérégie », conclut le responsable de la gestion de la grande faune de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Notons que les effectifs de lynx roux, qui sont parfois des animaux qui se sont frayés un chemin en Beauce depuis la frontière des États-Unis, sont « beaucoup plus importants » que ceux du lynx du Canada dans la région.

