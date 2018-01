Maxime Quinton-Labbé écope de trois mois de prison

Aujourd’hui (25 janvier) au palais de justice de Saint-Joseph, Maxime Quinton-Labbé (Vallée-Jonction), 23 ans, a plaidé coupable pour possession et trafic de drogues.

Il a écopé de trois mois de prison en plus d’une interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu pour les dix prochaines années. Il sera par la suite en probation pour deux ans avec un suivi d'un an.

Maxime Cloutier-Morin de retour en cour vendredi et derrière les barreaux

Arrêté plus tôt dans la journée et soupçonné de s’être introduit illégalement dans plus d’une demi-douzaine de résidences, Maxime Cloutier-Morin a été accusé officiellement d’introduction par effraction et sera de retour en cour demain (26 janvier).

Le juge s’est opposé à sa remise en liberté.

Il fait face à huit chefs d’accusation et aurait dérobé de l’argent et des bijoux dans le quartier est de Saint-Georges.

Étant donné qu’il a été arrêté dans la journée, le palais de justice n’était pas en mesure de nous fournir le lieu de résidence ainsi que sa date de naissance.