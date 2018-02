Invasion à domicile à Saint-Nicolas, deux suspects sont recherchés

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a tenu à informer la population que mercredi (21 février), il y a eu une invasion de domicile dans le secteur Saint-Nicolas, dans le quartier Roc-Pointe.

En effet, aux alentours de 17 h, une dame âgée d’une soixantaine d’années a été séquestrée dans sa résidence par deux hommes cagoulés. Les individus l’auraient bousculée et forcée à rester assise pendant qu’ils fouillaient sa maison à la recherche d’objets de valeurs. Ils ont quitté les lieux en emportant de l’équipement électronique, sans, toutefois, blesser la dame.

L’un des suspects serait âgé entre 20 et 30 ans, alors que le second aurait entre 30 et 40 ans. Ils mesureraient environ 5 pieds 10 pouces ou 5 pieds 11 pouces, et leur poids serait proportionnel à leur grandeur.

Le SPVL recommande aux citoyens de toujours barrer les accès à leur propriété, et ce, même s'ils sont sur place. Par ailleurs, il est conseillé de regarder à l’extérieur avant d’ouvrir la porte pour s’assurer qu’il n’y a pas de danger.

Précisons que tout renseignement concernant cet événement peut être transmis au Service de police de la Ville de Lévis au 418-832-2911 ou au 418-835-5436.