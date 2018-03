Perquisitions de cocaïne, de crystal meth et d'héroïne à Charny

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a perquisitionné une résidence et a procédé à l’arrestation de six individus, jeudi le 1er mars dernier, après avoir reçu un appel d'un citoyen de Charny pour une chicane en cours, à 14 h 04.

À lire également :

La chicane en cours avait lieu près d’un immeuble sur l’avenue des Églises, dans le secteur de Charny.

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont vu deux hommes avec des armes blanches à la main courir derrière une voiture qui quittait. Ces derniers ont mentionné aux policiers avoir été victimes d’un vol à leur résidence et s'être défendus.



Le véhicule suspect a été rapidement localisé et intercepté par le SPVL près du chemin Saint-Louis, à Québec. Il y avait trois personnes à bord, soit une femme et deux hommes.



L’enquête a révélé que les six individus en lien avec cet événement se connaissaient. Trois d’entre eux se sont rendus à une résidence située sur l’avenue des Églises pour y effectuer une transaction de stupéfiants.



La situation a ensuite dégénéré et la bagarre a éclaté entre les individus présents. Lors de la prise de plainte, les policiers ont observé de la drogue à l’intérieur de l’appartement. Les lieux ont donc été perquisitionnés et une grande quantité de stupéfiants a été saisie et soupçonné être :

environ 300 grammes de cocaïne ;

environ 100 grammes de crystal meth ;

de l’héroïne ;

plusieurs centaines de comprimés de méthamphétamine ;

des munitions et

du matériel servant à la vente de stupéfiants.

Précisons que la perquisition n’avait pas encore été complété au moment de l’écriture du communiqué de presse citant les faits mentionnés ci-haut, vendredi le 2 mars dernier.

Comparutions et accusations



Deux individus ont comparu vendredi le 2 mars dernier. Le premier, un homme de 29 ans, a fait face à des accusations de contravention d’une ordonnance d’interdiction, d'agression armée, de voies de fait, de possession aux fins de trafic de substances, de profération de menaces, d'entrave et de méfait.

Le second, un homme de 33 ans, a quant à lui faire face à des accusations d’agression armée, d'entrave et de voies de fait causant des lésions.

En ce qui concerne les autres individus arrêtés lors de l’intervention, l’un d’eux devrait comparaître ultérieurement, tandis que les trois autres ont été libérés sans conditions.