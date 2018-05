Perquisition à Sainte-Justine : plus de 3300 comprimés de métamphétamine

Vendredi, à Sainte-Justine, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) du poste de la MRC des Etchemins ont procédé à une arrestation et à une perquisition en matière de stupéfiants.

Un homme de 42 ans a été arrêté sur place. Il demeure détenu et devrait comparaître lundi au palais justice de Saint-Joseph. Il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. La perquisition a été faite dans un logement de la rue Principale. Lors de celle-ci, les policiers ont saisi :

plus de 3300 comprimés présumés être de la méthamphétamine;

plus de 300 grammes de ce qui est présumé être du cannabis;

une dizaine de grammes d’une substance s’apparentant à de la résine de cannabis;

plus de 5 grammes de ce qui est présumé être du haschisch;

plus de 900$ en argent comptant;

2 cellulaires.

Notons que cette intervention est la conclusion d’une enquête débutée en décembre 2017 notamment grâce à des informations reçues de la population.