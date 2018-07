95 grammes de cannabis ont été saisis à Sainte-Marie

Hier, le 19 juillet, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont effectué une perquisition à l'intérieur d'une résidence de la rue Des Prés à Sainte-Marie.

Les policiers ont saisi 15 comprimés de méthamphétamine, plus de 95 grammes de cannabis et environ 625 $.

Sur place, les policiers ont procédé à l’arrestation de deux hommes âgés respectivement de 44 ans et 64 ans, tous deux de Sainte-Marie. Ceux-ci ont été libérés et le dossier sera soumis à la Direction des poursuites criminelles et pénales pour évaluation.