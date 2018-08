Arrestation de Tim Smith : en prison au moins jusqu'au 28 novembre

Tim Smith est retourné en cour, le mardi 21 août, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Il demeurera derrière les barreaux d'ici à son enquête préliminaire, qui a été fixée le 28 novembre prochain.

Le chef du réseau de drogue à Saint-Georges, Tim Smith, est passé en cour d'abord le 15 août dernier après avoir été arrêté la veille, le 14 août. Il a comparu sous des chefs d’accusation tels que vol qualifié, voies de fait, extorsion, menaces et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Il est demeuré détenu depuis lemoment de son arrestation. Il le restera au moins jusqu'à son enquête préliminaire, le 28 novembre.

Lorsque sa résidence de la 208e Rue, à Saint-Georges, a fait l'objet d'une perquisition, les policiers ont saisi une vingtaine de livres de cannabis, un peu plus de 2 kilos de cocaïne, environ un kilo de haschisch, un peu plus de 130 000 $ en argent canadien, plusieurs armes à air comprimé, du matériel relié au trafic de stupéfiants et plusieurs téléphones cellulaires.

Depuis 2008, l'individu âgé aujourd'hui de 29 ans cumule les démêlés avec la justice. Il est allé en détention à quelques reprises.