Trois hommes arrêtés pour trafic et possession de stupéfiants

Grâce à des informations du public, la Sûreté du Québec arrête trois hommes impliqués dans le trafic de stupéfiants à St-Damien-de-Buckland.

Le 8 novembre, les policiers de la Sûreté du Québec du Centre de service de Ste-Marie ont procédé à cinq perquisitions en matière de stupéfiants dans trois résidences et 2 véhicules situés sur la rue commerciale et sur le chemin de la montagne à St-Damien-de-Buckland.

Sur les lieux les policiers ont arrêtés trois individus, un homme de 34 et un homme de 59 ans ont comparu au palais de justice de Montmagny pour différentes accusations en lien avec le trafic et la possession de stupéfiants et en lien avec les armes à feu . Le troisième individu, un homme de 33 ans a été libéré par promesse de comparaître.

Voici les items saisi lors de la perquisition :