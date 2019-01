Bilan policier : 2 individus pillent les sinistrés de la 120e rue

Deux individus ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de voler les effets personnels des sinistrés de l’immeuble de la 120e rue qui a passé au feu la semaine dernière. Plusieurs collisions avec des animaux sont aussi survenues sur les routes du territoire de Centre de services de la Sûrété du Québec de Saint-Georges.

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation d’un homme et d’une femme pour introduction par effraction et vol, sur les lieux des décombres d’un immeuble de la 120e rue, qui a été la proie des flammes, le 30 décembre dernier. Ceux-ci pillaient les effets personnels des sinistrés, qui n’avaient pas encore récupéré leurs effets personnels. Ils ont été arrêtés et libérés par promesse à comparaître.

Collisions impliquant des animaux

La Sûreté du Québec dénombre presqu’une dizaine de collisions matérielles impliquant un animal, tout particulièrement dans les secteurs suivants : la 269 à Kinnear’s Mills, la 165 à Irlande et la 267 à Adstock. Les policiers conseillent aux automobilistes de diminuer leur vitesse et de porter une attention particulière aux fossés et bords de route afin de repérer la présence d’animaux. S’il y a présence d’un chevreuil, il y a de forte de chance qu’il y en ait d’autres. Voici quelques conseils supplémentaires :