La Sûreté du Québec rappelle l’importance d’adapter sa conduite

Sur tout le territoire du Centre de services de Saint-Georges, à la suite de la tempête, la Sûreté du Québec n’a déploré aucun événement majeur. Il y a eu plusieurs sorties de route, mais celles-ci étaient sans gravité.

La Sûreté rappelle toutefois aux conducteurs l’importance d’adapter leur conduite aux différentes conditions en vigueur et que ceux-ci ont l’obligation de ralentir, et ce, même en dessous de la limite permise s’il y a lieu. Tout conducteur qui ne réduit pas sa vitesse selon les conditions en vigueur s’expose à un constat d’infraction de 108 $ incluant les frais et deux points d’inaptitude selon l’article 330 du Code de la sécurité routière.