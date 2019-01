Rafales de vent : conditions routières difficiles à venir

La météo des derniers jours n’a été guère indulgente avec la Beauce. Cela a rendu les conditions routières très difficiles. Plusieurs usagers de la route oublient d’adapter leur conduite ou sous-estiment la dangerosité d’une chaussée enneigée.

Depuis ce matin, on compte déjà des sorties de route. Vers 9h, un véhicule s’est retrouvé en dehors de la chaussé sur la 204 entre St-Gédéon et Saint-Martin.

Rafales de vent

Aujourd’hui, il annonce une faible accumulation de neige de 5 cm. Par contre, cette neige sera de la poudreuse qui est très légère.

Selon Environnement Canada, il annonce des vents d’ouest de 20km/h avec des rafales à plus de 40 km/h pour l’après-midi et la soirée. Ces vents rendront la visibilité très difficile et presque nulle en soulevant la neige au sol.

Il est conseillé de rouler avec les feux de direction allumés, de réduire votre vitesse de conduite et de garder une bonne distance avec les autres véhicules.

Conditions actuelles des routes

Selon le site de Transports Québec, toutes les chaussées de la région seraient couvertes. La visibilité serait encore bonne, mais les conditions peuvent rapidement changer.