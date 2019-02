Plusieurs cas d’arrestations pour capacités affaiblies en Beauce

Durant les derniers jours, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté et arrêté plusieurs individus, en Beauce, en lien avec les capacités affaiblies par l’alcool ou les drogues.

Les policiers du Centre de services de Saint-Georges ont ainsi procédé à l’arrestation de sept conducteurs.

Entre le 14 et le 17 février, il y a eu 3 arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool à Saint-Georges. Une femme âgée de 39 ans a été arrêtée alors qu’elle se préparait à quitter avec son véhicule près de la 127e Rue à Saint-Georges avec un taux d’alcool de plus du double de la limite permise par la loi. La deuxième et la troisième concernent des hommes de 56 ans et de 61 ans, qui ont été interceptés sur la 1ère et 2e Avenue. Ils ont tous les deux refusé de fournir un échantillon d’haleine.



Autre cas



Le vendredi 15 février vers 20 h 30, les patrouilleurs ont intercepté un automobiliste de 34 ans de Saint-Georges, sur le rang Saint-Joseph à Beauceville. Il a été arrêté pour capacités affaiblies par la drogue. Des analyses sanguines ont été demandées et l’individu a été libéré par voie de sommation.

Le samedi 16 février vers 2 h 20, après avoir reçu une plainte de la part d’un citoyen, les policiers ont intercepté une automobiliste de 27 ans de Vallée-Jonction sur la Route 112 à Saint-Frédéric. Elle a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies. Elle a fourni un échantillon d’haleine révélant un taux d’alcool de plus d’une fois et demie la limite permise par la loi. Elle devra comparaître en mai prochain au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le dimanche 17 février, les patrouilleurs ont intercepté deux conducteurs, un de 35 ans, à Beauceville, et un homme de 41 ans à Thetford Mines. Les deux ont échoué l’alcootest et devront comparaître devant la cour en mai prochain.