48 constats d’infraction ont été remis à des motoneigistes

Durant le mois de février, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué 22 opérations ciblant les motoneiges et 9 opérations visant les quads. Ces interventions ont été effectuées dans les sentiers et aux intersections de chemins publics.

Au cours de ces patrouilles, plus de 1450 usagers ont été interceptés, 10 constats d’infraction et 5 avertissements ont été émis à des quadistes, tandis que 41 constats d’infraction et 28 avertissements ont été émis à des motoneigistes.

Durant la première semaine de mars, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué 7 opérations ciblant les motoneiges. Au cours de ces patrouilles, plus de 475 usagers ont été interceptés; 7 constats d’infraction et 20 avertissements ont été émis à des motoneigistes.