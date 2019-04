Vol de motoneige à Saint-Luc-de-Bellechasse

Différents événements sont survenus, au cours des derniers jours, sur le territoire des Centres de service de police de Saint-Georges et de Sainte-Marie, dont un vol de motoneige. En voici un résumé.



Le 31 mars est survenu un vol de motoneige sur le sentier 547 à Saint-Luc-de-Bellechasse, dans le comté des Etchemins. Le plaignant est tombé en panne avec sa motoneige. Alors que celui-ci s’était absenté quelques minutes pour aller chercher des outils, à son retour, sa motoneige avait disparue. Il s’agit d’une motoneige Bombardier Expédition 2016 noire et orange. L’enquête se poursuit afin d’identifier l’auteur de ce délit.

Opérations de sécurité routière

Les policiers ont également effectué différentes opérations de sécurité routière en Beauce. Les 30 et 31 mars, des opérations ont été effectuées sur l’ensemble du territoire de la MRC de Robert-Cliche ciblant les vitres teintées des voitures. En tout, 11 automobilistes se sont vu remettre un avis de vérification photométrique.



Dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC Ceinture), des policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont effectué une opération le 3 avril de 13 h 00 à 15 h 00, dans le secteur de Saint-Henri à l’intersection de la route du Président-Kennedy et de la route Commerciale. Au total, environ 200 véhicules ont été vérifiés. Il y a eu 14 constats d’infraction émis, dont sept pour non-port de la ceinture de sécurité et un pour cellulaire au volant. Un avis de vérification mécanique a également été donné.