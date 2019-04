Une explosion dans un logement à Beauceville

Hier soir vers 21h30, la Sûreté du Québec a été demandée par le SSI de Beauceville suite à une explosion qui se serait produite dans un logement au 2e étage de la 9e Avenue.

Selon la SQ, deux vitres auraient été fracassées par la force de l’explosion, mais les locataires qui seraient un couple ont été en mesure de sortir du logement. Deux jeunes hommes de 18 et 24 ans se sont présentés plus tard en soirée à l’hôpital présentant des blessures graves, mais on ne craint pas pour leur vie. Ce matin, ils seraient toujours sous surveillances.

En ce moment même, la Sûreté sont sur la scène de l’incident avec un expert en reconstitution pour tenter de découvrir la cause de l’explosion et faire enquête.