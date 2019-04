Mise à jour de la Ville de Beauceville concernant les inondations

La Ville de Beauceville a transmis, aujourd’hui le 16 avril, vers 13 h 10, l’état de la situation sur les inondations qui la touchent de près, concernant l’état des routes et différents événements qui en découlent.



À lire également :

Inondations printanières : des inondations majeures à Beauceville​

VIDÉO et PHOTOS: Inondations à Beauceville

Inondations à Beauceville : la situation ressemble à 1957 selon un sinistré

État des routes



La cote d’inondation est majeure, mais son niveau est actuellement stable à 153,5. L’embâcle est toujours présent au nord du centre-ville et la surveillance sera maintenue.



Plusieurs routes ou rues sont actuellement touchées. La route 173, dans le secteur de la Calway et de la rivière des Plante est actuellement fermée. Le trafic lourd est, quant à lui, dévié par l’autoroute.



Pour ce qui est du boulevard Renault, celui-ci est fermé entre la 181e Rue et la 97e rue. Il y a un détour via l’autoroute et il y a certains accès pour la circulation locale. L’avenue Lambert est aussi fermée entre le rang Sainte-Caroline et le rang du Raccourci.



Plusieurs rues perpendiculaires à la route 173 et l’avenue Lambert sont également fermées. De plus, le rang Saint-Joseph, entre la route 108 et le rang du Raccourci, est fermé à toute circulation, en raison de l’état de la chaussée.



De nombreux secteurs de la Ville de Beauceville continuent d’être affectés. Voitures ou résidences sont inondés.



Une fuite de gaz naturel et plusieurs pannes d’électricité



Il y a plusieurs pannes d’électricité présentement et le rétablissement se fera progressivement. Les pannes ont affecté les communications de la ville durant plusieurs heures, touchant également la sonde et la caméra.



Dans le secteur même de Beauceville, ce sont 231 clients qui se sont retrouvés sans électricité depuis 7 h 46 ce matin. Le rétablissement est prévu au cours de la journée, vers 17 h 15.



Une fuite de gaz naturel touche présentement le secteur entourant le restaurant Normandie, vers la 95e et la 97e Rues. À la suite de cette fuite, des évacuations ont été effectuées dans un rayon de 300 m.



De nombreuses propriétés ont donc été touchées et la majorité de celles-ci ont été évacuées. Environ 40 personnes ont été localisées dans les deux centres d’hébergement et seront pris en charge par la Croix-Rouge. Les deux centres d’hébergement demeureront ouverts aussi longtemps que la situation ne changera pas.