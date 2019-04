VIDÉO et PHOTOS: Inondations à Beauceville

Voir la galerie de photos

Beauceville est en alerte d’inondation majeure depuis 7h ce matin. Ainsi, plusieurs secteurs sont fermés et de nombreuses consignes ont été émises pour les sinistrés et les citoyens.

Routes fermées

Route 173 secteur de la Calway et de la rivière des Plante – fermeture (trafic lourd dévié par l’autoroute)

Boulevard Renault (173) secteur de l’Hôtel de Ville et secteur centre-ville partiellement touché (pas de fermeture)

Avenue Lambert nord secteur du pont du Bras et secteur central entre l’église et la 132e Rue, et secteur sud secteur de la 46e Rue (fermetures)

Quelques entrées de rues perpendiculaires à la route 173 et l’avenue Lambert sont aussi bloquées.

Le pont de Beauceville est également fermé

Écoles fermées

Polyvalente de Saint-François

École de Léry

École de Jésus-Marie de Beauceville

Transport scolaire

La compagnie Beauce-Autobus n'a pas accès à ses autobus, ainsi aucun élève ne sera transporté à Beauceville.

La vingtaine d'élèves qui fréquentent l'école de Notre-Dame des Pins et transportée par la compagnie auront le service, mais des retards sont à prévoir.

Les élèves sont transportés de Saint-Georges vers Saint-Joseph, ainsi que dans l'autre sens, mais aucun transfert n’est possible à Beauceville.

Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville est fermé pour les citoyens en raison de l’inaccessibilité pour la sécurité des gens.

Sinistrés

Invitation aux gens touchés de remplir le formulaire en ligne de déclaration de sinistre et de respecter les diverses consignes pour leur propre sécurité et de contacter le centre de coordination s’ils ont besoin d’hébergement advenant une évacuation.

Nombre de propriétés touchées (sans évacuation): une quinzaine de propriétés (commerces et résidences) qui pompent l’eau pour la plupart.

Un centre d’inscription aux sinistrés est ouvert à l’Hôpital de Beauceville pour le côté ouest et un autre à l’école de Léry pour le côté est.

Le Centre de coordination est ouvert au Centre des loisirs et vous pouvez appeler au 418-774-9137 au poste 1500.

Crédit vidéo : Étienne Poulin