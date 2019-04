Plusieurs voies de circulation fermées à Sainte-Marie

Sur sa page Facebook, vers 14 h 08, la Ville de Sainte-Marie indiquait que plusieurs voies étaient fermées à la circulation.



Les voies suivantes sont donc présentement fermées : la route 216 (Pont), le boulevard Larochelle, l’avenue Duchesnay, l’avenue des Érables et l’avenue Sainte-Anne.



La rue Notre-Dame Nord, entre la route Chassé et l’avenue Marguerite-Bourgeoys, la rue Notre-Dame Sud, entre les avenues Saint-Georges et Saint-Honoré, de même que le rang Saint-Étienne Sud et la route Chassé le sont également.



Selon le système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC), le niveau d’eau actuel serait de 146.622 m et le seuil d’inondation est moyen. Cependant, une inondation majeure serait à prévoir.